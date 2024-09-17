В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень опасности из-за риска пожаров

сегодня в 12:58

В Москве и Подмосковье будет действовать «оранжевый» уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Период предупреждения продлится до 11 часов 21 сентября. По данным Гидрометцентра РФ, в это время в Московском регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее синоптики спрогнозировали, что днем 17 сентября в Москве и Подмосковье будет от 24 до 26 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без осадков.