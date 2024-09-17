17 сентября в Московском регионе будет ветрено

Днем 17 сентября в Москве и области будет от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер разных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый снег в Московском регионе может выпасть уже в октябре. Однако ожидается, что он практически сразу растает.