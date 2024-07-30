Жителей Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе «Наставничество»
Фото - © АНО "Россия - страна возможностей"
Подмосковные наставники получат возможность заявить о себе и о своей практике на всю страну. Стартовала регистрация в новый всероссийский конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Наставничество», сообщили организаторы проекта.
Среди организаторов конкурса — Минпросвещения, Минобрнауки, Минтруд и Федеральное агентство по делам молодежи.
Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества.
Конкурс проводится по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». В каждом направлении конкурса по четыре номинации.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области в возрасте от 18 лет.
Регистрация открыта до 25 октября на сайте проекта.
После регистрации участники получают доступ к заданиям и приступаю к отборочному дистанционному этапу, который продлится до 27 октября.