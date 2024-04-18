Жителей Московской области предупредили о сильных дождях и грозах

Неблагоприятная погода прогнозируется в Подмосковье с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля. На регион обрушатся сильные дожди, местами грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

При дожде жителей Подмосковья попросили оставаться дома, использовать зонты, резиновые сапоги и плащи, аккуратно передвигаться по дорогам или припарковать автомобиль у обочины и переждать ливень. Также не стоит останавливаться под рекламными щитами.

При грозе гражданам рекомендовали не прятаться от молнии под одинокими деревьями или металлическими конструкциями. В сельской местности стоит закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляции. Нельзя затапливать печь и говорить по телефону. Во время удара молнии не нужно подходить к молниеотводу, крышам, антеннам и электропроводкам.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москву заявится «южный гость». По словам эксперта, жителей столицы ждут дожди и сильный ветер.