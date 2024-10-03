Жителей Московского региона ждет ветреная погода 3 октября

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Гидрометцентр РФ: до 23 градусов тепла будет в Московском регионе 3 октября

Днем в четверг в Московском регионе будет от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный и восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье. Такие меры предосторожности связаны с риском возникновения пожаров.