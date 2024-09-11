Жителей Московского региона предупредили о высоком уровне пожарной опасности

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В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Высокая пожарная опасность 4 класса сохранится в Москве и Подмосковье. Период предупреждения продлится до 00:00 ч. 13 сентября. Такой же уровень объявлен в Тверской, Смоленской, Ивановской и Костромской областях.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее синоптики спрогнозировали сухую погоду и до плюс 27 градусов в Московском регионе в среду. Осадков не ожидается.