сегодня в 07:15

Сухая погода и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду

В Подмосковье и столице в среду осадков не прогнозируется, температура может подняться до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Будет переменная облачность. Столбики термометров в Москве покажут плюс 24 — плюс 26 градусов, в области — от плюс 22 до плюс 27.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха будет в районе 45%, а магнитный фон — неустойчивый.

Это комфортная погода, которая не оказывает дополнительной нагрузки на организм.