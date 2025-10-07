Жителей Московского региона предупредили о сильном тумане

Столицу и Подмосковье накроет сильный туман с ухудшением видимости 200–700 м. Об этом сообщили пресс-службы ГУ МЧС России по Москве и по Московской области.

Туман ожидается на территории региона с 19:00 7 октября и до 10:00 8 октября. В связи с этим ведомства обратились к жителям с рекомендациями по безопасности.

Водителям стоит включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам нужно быть внимательными при переходе через дорогу и по возможности использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 м. Туман ожидается ночью и утром.

