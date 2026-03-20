Жителей Московского региона предупредили о гололедице на дорогах

Синоптики Гидрометцентра России на официальном сайте обновили прогноз на ближайшие дни. Согласно их данным, в ближайшие дни в Москве и Подмосковье возможно образование гололедицы.

Так, в Москве до 24 марта 02:00 часов будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, в ночные и утренние часы местами может образовываться гололедица.

Аналогичное предупреждение ввели для Подмосковья. Утром и вечером до 02:00 24 марта на дорогах также может появляться гололедица. Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными при передвижении.

В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью можно обращаться по номеру «112».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы вводили до 20 марта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.