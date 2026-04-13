Жителей Московского региона может «сдуть» 14 апреля

В Московском регионе 14 апреля будет мощный «семибалльный ветер»

«Семибалльный» по шкале Бофорта ветер будет в Москве и области 14 апреля. Также в этот день ожидается дождь, рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

Днем 14 апреля в Московском регионе ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

По шкале Бофорта, подобная скорость оценивается в 7 баллов из 12. Такой ветер считается «крепким».

В Москве 14 апреля будет от плюс 8 до плюс 10 градусов. В области ожидается от плюс 7 до плюс 12.

