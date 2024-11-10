Жителей Кузбасса предупредили о погодных неприятностях

Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей о неблагоприятных погодных условиях. Днем ветер усилится, его порывы будут достигать 17–22 м/с. Местами метели, на дорогах будет гололед, сообщает Сiбдепо .

В ГИБДД напомнили о важности соблюдения скоростных ограничений, нужно учитывать условия, расстояние видимости и скорость всего транспортного потока. Если ветер усилится, водитель должен быть готовым к тому, что автомобиль может отклоняться от заданного курса.

Необходимо держать дистанцию, которая будет больше остановочного пути. Водителям нужно снижать скорость перед пешеходными переходами, остановками и местами скопления людей.

Если кому-то понадобится помощь, нужно звонить по телефонам 02, 102 с мобильного или 8-3842-718-518.

Погода в Кузбассе 10 ноября ожидается неоднозначная, температура будет меняться от минуса к плюсу. Ночью будет холодно — от 9 до 4 градусов мороза. Ожидается снег.