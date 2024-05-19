Жителей Ирана призвали молиться за президента Ибрахима Раиси

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Baza: в соцсетях президента Ирана разместили пост с просьбой молиться за него

Жителей Ирана попросили молиться за главу государства Ибрагима Раиси, вертолет которого потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана, сообщает Baza .

«Мы призываем всех соотечественников помолиться за президента и сопровождающую его делегацию», — говорится в посте, размещенном в Instagram*-аккаунте иранского президента.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало, что жизни Ибрагима Раиси и Хосейна Амира Абдулахияна после инцидента с вертолетом находятся «под угрозой».

В воскресенье днем вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана. В кортеже президента были 3 вертолета, при 2 из них долетели до места назначения. На месте аварии наблюдается густой туман.

Глава Евросоюза Шарль Мишель, а также Представитель Госдепартамента США заявили, что следят за ситуацией вокруг аварии вертолета президента Ирана.

*владельцем соцсети является компания Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.