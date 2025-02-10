Жителей и гостей Лобни приглашают на мероприятия в парках на этой неделе

С 10 по 16 февраля в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке культуры и отдыха жителей города приглашают на занятия в вокальной студии, творческие мастер-классы, настольную игру «Денежный поток» и интерактивную анимационную программу на катке.

Для гостей парка «Киово» проведут творческий мастер-класс, физкультминутку и квест «Мафия».

В Лобненском лесопарке жителей приглашают на настольные игры, творческий мастер-класс и занятие с кинологом.

Для посетителей парка «Река времени» состоится занятие секции ориентирования с Александром Черноусовым, квест «Следы невиданных зверей», викторина «Зверье мое».

Организаторы приглашают всех желающих и обещают, что мероприятия будут насыщенными и интересными (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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