Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на бесплатные мероприятия в парк

Парк им. И. А. Лямина приглашает жителей и гостей Дмитровского округа насладиться зимней атмосферой, свежим воздухом и приятной компанией. Посетителей ждут спортивные состязания, творческие мастер-классы и развлечения на свежем воздухе — каждый найдет занятие по душе, сообщает пресс-служба администрации округа.

15 февраля Центр развития физической культуры и спорта проведет спортивную разминку и эстафету для любителей активного отдыха. Учреждения культуры представят развлекательную программу «Веселый хоровод» и творческий мастер-класс «Страна чудес».

16 февраля для семей с детьми пройдет развлекательная программа «Сердце февраля», а для самых маленьких подготовлены игры, конкурсы и творческий мастер-класс «Сделано в парке».

«Приходите всей семьей, чтобы вместе насладиться яркой программой, подготовленной нашими талантливыми сотрудниками. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.