Житель Подольска Сергей Косов отмечает 100-летие

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр встречает этот день в кругу родных. Судьба Сергея Тимофеевича — яркое отражение истории страны. На фронт он попал совсем юным, в 17 лет. Пройдя дорогами войны до Победы над Германией, он продолжил службу и принял участие в разгроме милитаристской Японии. Демобилизовался ветеран только в 1950 году.

Вернувшись к мирной жизни, Сергей Тимофеевич посвятил себя работе на оборонную промышленность. Долгие годы он трудился начальником отдела в Конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске (ныне — микрорайон Подольска), внося вклад в укрепление обороноспособности страны. Своему делу он оставался верен вплоть до выхода на пенсию.

И сегодня ветеран сохраняет удивительную ясность ума и бодрость духа. Он интересуется событиями в мире и всегда в курсе дел своей большой семьи. Главный секрет его долголетия и жизнелюбия — супруга Раиса Петровна. В этом году чета Косовых отметит еще одну важную дату — 75-летие совместной жизни. Этот крепкий союз стал для всех примером настоящей любви и верности. Вместе супруги воспитали двух дочерей, а сейчас радуются успехам двух внуков и четырех правнуков.

Особое внимание родные уделяют качеству жизни ветерана: недавно ему передали новый слуховой аппарат. Это позволит Сергею Тимофеевичу по-прежнему слышать голоса самых близких, делиться воспоминаниями и мудростью с новыми поколениями семьи.

Поздравляем Сергея Тимофеевича с вековым юбилеем! Желаем крепкого здоровья, тепла и долгих лет жизни в окружении любящей семьи. Низкий поклон за подвиг и труд.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.