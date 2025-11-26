Житель Подмосковья выплатил 461 тыс руб по алиментам через портал госуслуг

Житель Подмосковья, заключивший контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, погасил 461 тыс рублей задолженности по алиментам и начал оплачивать текущие алиментные платежи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

На исполнении в Коломенском районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области находится исполнительное производство, возбужденное в отношении жителя Подмосковья. По решению суда мужчина должен ежемесячно уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части со всех видов дохода.

В рамках исполнительного производства о взыскании алиментов сотрудник органов принудительного исполнения вынесла постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны, об аресте денежных средств должника, находящихся на его банковских счетах.

С начала принудительного взыскания алиментов должник неоднократно менял место работы и каждый раз сотрудники службы направляли постановления об обращении взыскания задолженности на заработную плату. А в периоды, когда мужчина официально не работал, алименты, согласно ч. 4 ст. 113 СК РФ, начислялись исходя из размера средней заработной платы в РФ. Однако должник ограничивался перечислением лишь незначительных сумм. В результате образовалась алиментная задолженность в размере 461 тыс. рублей.

В связи с тем, что в ходе неоднократных исполнительных действий должника по месту регистрации установить не удалось, а сам он на прием к судебному приставу не являлся, было принято решение об объявлении его в исполнительный розыск. Мужчину внесли в реестр должников по алиментным обязательствам. Информацию об этом, также как и о других действиях в рамках исполнительного производства, должник получал на портале госуслуг.

В сентябре текущего года посредством личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг должник уведомил судебного пристава о том, что заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, предоставил всю необходимую информацию для удержания текущих алиментных платежей. В октябре мужчина также через портал Госуслуг полностью погасил задолженность по алиментам в размере 461 тыс. рублей. А в ноябре на депозитный счет отдела судебных приставов поступили денежные средства и по текущим алиментным платежам.

Дальнейшее исполнение решения суда о взыскании алиментов находится на контроле судебных приставов.

