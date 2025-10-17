сегодня в 17:09

Житель Новосибирска пересел на лошадь из-за роста цен и дефицита бензина

В ответ на топливный кризис в Новосибирской области местный житель пересел на лошадь, выражая недовольство высокой ценой и дефицитом бензина, сообщает Om1 Новосибирск .

«Шутки шутками, но водители бьют тревогу: либо цены на бензин — космос, либо его вообще нет, либо стой в гигантской очереди на „Газпроме“», — отметил он.

Топливная обстановка в Новосибирской области характеризуется тремя ключевыми проблемами: рекордным повышением цен, нехваткой бензина на отдельных автозаправочных станциях и формированием длинных очередей на АЗС «Газпромнефть».

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что некоторые российские продавцы бензина начали разбавлять топливо на автомобильных заправках. По его словам, производители бензина из-за невозможности повышать цены начали экономить на качестве.

