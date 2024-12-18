Житель Нью-Йорка нашел челюсти мастодонта на заднем дворе дома

Житель американского Нью-Йорка нашел челюсти мастодонта на заднем дворе дома. Два зуба торчали из земли, увидев это, мужчина начать копать, сообщает РИА Новости .

Затем владелец участка понял, что находка ценная, и позвонил в городские службы. Приехали специалисты, которые продолжили раскопки.

Мастодонт, чью челюсть нашли, может быть древним. Его возраст еще нужно будет выяснить. В 2025 году находку планируют разместить в музее штата.

Ранее сообщалось, что археологи нашли следы 4000-летней цивилизации. Она старше индейцев майя.