Археологи нашли следы цивилизации, которая старше индейцев майя

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Археологам удалось найти старинную сеть земляных каналов в недрах центральноамериканской страны Белиза. Постройкам около 4 тыс. лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian .

Древняя цивилизация рыла траншеи, чтобы в них стекала вода. Также они создавали пруды, чтобы ловить рыбу.

Найденные траншеи четыре тыс. лет назад возвели полукочевые народы. Благодаря этим каналам народу удалось обеспечить себя большим количеством еды.

Археологи также обнаружили копья с колючими наконечниками. С помощью них они ловили рыбу. Эта цивилизация была старше майя, считают работавшие на месте специалисты.

Ранее археологи нашли редкие артефакты при раскопках на Кубани.