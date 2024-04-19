Житель Москвы рассказал, как благодаря поддержке семьи и коллег попал в маркетинг из МЧС

Многие сталкиваются с желанием изменить профессиональный путь. Это может быть вызвано стремлением к развитию, новым возможностям или просто желанием изменить обстановку. Однако такие шаги часто сопровождаются стрессом и неопределенностью, особенно когда речь идет о переезде в другой город или округ страны. Собственным опытом перехода из медицины и МЧС в маркетинг с РИАМО поделился координатор по торговому маркетингу «JTI Россия» в Москве Геннадий Ким.

По его словам, самую важную роль в этом процессе играет поддержка семьи и компании. Сам Ким не раз менял профессии, причем не на аналогичные, а на диаметрально противоположные. За свою карьеру Геннадий успел поработать и в медицине, и в охране, и в МЧС и даже занимался организацией лазерных шоу.

«И вот в 2016 году по рекомендации друга, который на тот момент уже 4 года работал в JTI, я решил попробовать свои силы в продажах. Был принят на позицию специалиста по развитию территорий. В 2020 году прошел ассесмент на позицию территориального руководителя по продажам в Коломне – это был мой первый опыт релокации», – поделился Геннадий.

Он добавил, что, несмотря на релокацию внутри одного региона страны, компания все равно помогла ему с переездом и арендой жилья. Это было особенно важно, поскольку тогда он только недавно женился, а его ребенку исполнилось всего полгодика. Забота компании сделала адаптацию на новом месте легче и понизила уровень сопутствующего стресса.

По словам Геннадия, не последнюю роль в смене профессии играет обратная связь от руководства. Чем она более регулярная и открытая, тем легче учиться новому и сосредотачиваться на задачах, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми.

Ким уверен, что главное – всегда делать чуть больше, чем от тебя требуется. Этот девиз помог ему во время второй релокации – на этот раз в Челябинск. По словам Геннадия, самым сложным в тот период для него оказалось оставить семью на время поиска жилья в новом городе. Переехать сразу всем вместе у них не получилось – супруги ждали второго ребенка, а их старшему сыну было всего два года.

«Компания невероятно поддержала при релокации. Оплата гостиницы, билетов, компенсация стоимости перевоза вещей и услуг риелтора, выплата «подъемных» и компенсация аренды жилья. С такими условиями не может быть сложностей!», – рассказал Ким.

После работы в Челябинске Геннадий переехал в Москву на позицию координатора по торговому маркетингу. Он отмечает, что в столице больше возможностей для самореализации внутри компании, но не исключает при этом и переезды в другие регионы в будущем. В конце концов, говорит он, политика и ценности компании способствуют формированию дружественной культуры общения среди всех сотрудников.

«В компании мне всегда везло с руководителями, которые поддерживали и помогали на всех этапах развития, способствовали созданию культуры честности, открытости, сплоченности и взаимоподдержки», – подчеркнул Геннадий.

У него впереди еще много интересного и нового.

«Цели в жизни – построить дом, посадить дерево. Сыновья уже есть! Осталось правильно их воспитать», – заключил он.