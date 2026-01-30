Житель Луховиц заплатит более 300 тыс рублей за самовольную замену газовой колонки

Собственник квартиры в Луховицах, по вине которого дом остался без газа в морозы, обязан возместить расходы на ликвидацию аварии, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

15 января в многоквартирном доме на улице Жуковского в Луховицах произошла авария: в газопроводы попала вода из-за самовольной замены газовой колонки одним из жильцов. В результате 80 квартир остались без газа в сильные морозы.

Восстановительные работы продолжались более суток. Специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» устраняли водяную закупорку, проводили земляные работы с вскрытием подземного газопровода, использовали спецтехнику, выполняли сварочно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы на подземных и внутренних газопроводах. После этого газоснабжение дома было восстановлено.

Виновник аварии обязан возместить расходы управляющей компании и газораспределительной организации. Сумма превышает 300 тысяч рублей.

Мособлгаз напоминает, что самостоятельный ремонт и замена газового оборудования запрещены. С 1 января 2024 года только газораспределительная организация АО «Мособлгаз» имеет право обслуживать и ремонтировать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Для вызова специалиста необходимо воспользоваться Региональным порталом государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.