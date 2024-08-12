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Житель Курской области вывел свою семью под пулями ВСУ из зоны боевых действий

Житель Курской области Роман Яценко рассказал, как спас свою семью, которая оказалась в зоне боевых действий. Мужчина находился в Москве, но когда узнал, что его родные находятся в опасности, поехал в Суджу, сообщает РЕН ТВ .

Ему пришлось пробираться полями под обстрелом украинского военного. Когда он сопровождал семью, по ним открыл огонь боевик ВСУ, зная, что это мирные жители.

«Видел, что дети, но начал по нам работать. Мы на поле, все упали. Говорю: „Ползем», — рассказал житель.

За сутки приграничные районы Курской области покинули более 8 тыс. человек.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что российские военные занимают некоторые населенные пункты региона, из которых уехали жители.