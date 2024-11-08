Baza: в Иркутске парень притворился зомби, чтобы украсть с друзьями алкоголь

В Иркутске молодой человек притворился зомби, чтобы его друзья украли алкогольные напитки. Их задержали, сообщает Baza .

Инцидент произошел 4 ноября. В алкомаркет зашел мужчина, который странно разговаривал, мычал, делал непонятные жесты руками и «катался» по полу. Работники торговой точки испугались и подумали, что он зомби. В этот момент «ходячий мертвец» взял бутылку с напитком, столкнулся с сотрудницей и быстро покинул магазин.

Никаким зомби мужчина не был. Его задачей было отвлечь сотрудников магазина, пока два подельника воруют алкогольные напитки. Они поместили несколько бутылок под одежду и без лишнего шума покинули торговую точку.

После «налета» грабители пошли в квартиру праздновать. Через некоторое время их арестовали сотрудники правоохранительных органов. Против воров открыли уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж».

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Согласно российскому законодательству, правоохранительные органы имеют право предлагать задержанным заключить контракт на военную службу с министерством обороны.