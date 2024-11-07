Укравшей масло из «Пятерочки» россиянке предложили отправиться на СВО

Жительнице Нижегородской области, которая украла из «Пятерочки» 29 пачек масла, предложили отправиться в зону СВО. Это четвертый случай, когда нижегородские полицейские предлагают задержанным представительницам прекрасного пола подписать контракт с Минобороны, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне вечером в супермаркете на улице 40 лет Победы. Полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась 33-летняя Екатерина У. В ходе допроса женщине предложили подписать контракт с министерством обороны, однако получили отказ.

От предложения отправиться в зону СВО отказалась и 27-летняя Анна Б. Задержанная нашла чужую банковскую карту и потратила почти 30 тыс. рублей. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

В городе Кулебаки сотрудники полиции задержали 44-летнюю Юлию за присвоение себе чужой зарплаты. В ходе допроса подозреваемой поступило предложение подписать контакт с оборонным ведомством. Однако женщина заявила, что ей нужно ухаживать за больной матерью, и написала отказ.

Согласно российскому законодательству, правоохранительные органы имеют право предлагать задержанным заключить контракт на военную службу с министерством обороны. При этом об аналогичных предложениях для задержанных женщин ранее было неизвестно.