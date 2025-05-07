Житель Дмитрова потерял 5 млн рублей из-за звонков мошенников

«Новые схемы так называемого телефонного мошенничества появляются каждый день и важно научить наших граждан распознавать их признаки. Неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или социальных служб? В разговоре речь заходит о безопасности денежных сбережений или необходимости сообщить личный данные? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — предупредил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В апреле жителю Дмитрова позвонили в мессенджере, представившись сотрудником Энергосбыта, и сообщили о запланированной замене электросчетчиков, уточнив удобную дату. Далее в чат пришло сообщение с временем визита мастера, номером очереди и просьбой продиктовать код подтверждения. Пенсионер, выполнив указания, услышал фразу «оформляйте документы», после чего звонок резко оборвался.

У мужчины возникло ощущение, что злоумышленники выманили у него код для смены пароля в личном кабинете на портале госуслуг. Его опасения подтвердило новое сообщение с требованием срочно перезвонить по указанному номеру. На линии ответила женщина, назвавшаяся старшим инспектором Росфинмониторинга. Она объяснила, что пенсионер попал в руки мошенников: те, завладев его паспортными данными, оформили доверенность и пытались оформить кредиты. Действия преступников якобы остановили, но для защиты средств потребовалось открыть «безопасный счет» и перевести на него все деньги.

Следуя инструкциям, мужчина снял накопления из банков и совершил несколько переводов на общую сумму 1 млн 345 тыс. рублей. «Старший инспектор» заверила, что операция прошла успешно, и теперь финансы в безопасности.

Спустя три дня пенсионеру снова позвонили — на этот раз якобы из органов безопасности. Звонивший заявил, что автомобиль мужчины выставлен на продажу, и в доказательство прислал договор купли-продажи. Чтобы «спасти» машину, ее нужно было срочно продать самостоятельно. Потерпевший согласился, а вырученные средства перевел на «безопасный счет». Кроме того, его убедили заплатить 13%-ную пошлину, для чего он занял у родственников 1 млн рублей.

В результате общий ущерб составил более 5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, все обстоятельства находятся на контроле Дмитровской прокуратуры.

«Чтобы не стать жертвами обмана, нужно обращать внимание на следующие моменты: звонок поступает от неизвестного человека, во время разговора вас просят сообщить код из смс, перезвонить по телефону, указанному в сообщении, или перейти по ссылке. Будьте бдительны: когда собеседник требует перечислить сбережения на „безопасный“ или „резервный“ счет, а также убеждает продать свое имущество — это точно мошенник. Необходимо сразу же прекратить разговор. А если вы пострадали от подобных действий, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.