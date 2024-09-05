Житель Дмитрова отдал ружье бойцам СВО, но получил штраф вместо благодарности

Житель Дмитрова заплатит штраф за ружье, которое он пытался передать в зону СВО

60-летний житель Дмитрова захотел помочь бойцам СВО, поэтому принял решение передать солдатам ружье, чтоб они сбивали вражеские FPV-дроны. Однако вместо благодарности ему пришлось заплатить штраф, сообщает Mash .

Мужчина напрямую отправился в отделение полиции и отдал сотрудникам правоохранительных органов советское двуствольное охотничье ружье ИЖ-27. Он прочитал, что парни на передовой нуждаются в оружии.

В полиции ружье приняли, но решили проверить его по серийному номеру. Выяснилось, что оружие купили еще в 1990-х годах, а разрешение на него истекло в 2001 году.

В итоге ружье изъяли и составили протокол по статье «Нарушение правил хранения оружия». Также жителю придется заплатить штраф в размере 2 000 рублей.

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