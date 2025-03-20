Жильцы дома в Мытищах кидаются стеклянными бутылками из окна

В Мытищах жители дома жалуются на соседей, которые выкидывают стеклянные бутылки из окон. Люди боятся, что когда-нибудь емкость прилетит им на голову, сообщает « Осторожно, Москва ».

Жалобы поступают из дома на 2-й Институтской улице, 24А. Жильцы уже несколько месяцев страдают от соседей, которые кидаются стеклянными бутылками с девятого этажа.

По словам жильцов, на днях одна емкость разбилась прямо рядом с ребенком, чудом не задев его. Также у дома всегда много людей, которые водят детей в детский сад или посещают пункт выдачи. Все они находятся под ударом.

Жильцы обращались в полицию, чтобы решить проблему с соседями. Однако, по их словам, правоохранители посоветовали им разбираться во всем самим.

Ранее в Химках мужчина пришел к соседу, потому что тот сильно шумел, и попросил убавить громкость музыки. Неадекват в ответ зарезал его ножом.