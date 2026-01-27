Жестоко избитая кубанская модель, которая забыла сына, простила любовника

Кубанская модель Анжелика Т. простила своего любовника, которому может грозить до восьми лет лишения свободы за нанесение ей тяжких телесных повреждений, после которых ей пришлось пережить трепанацию черепа. Несмотря на все случившееся, девушка простила мужчину и аннулировала жалобу на домашний арест, сообщает SHOT .

Адвокат Анжелики Т. аннулировал жалобу на решение суда о домашнем аресте Дмитрия К. Согласно заявлению адвоката, причиной такого решения стало желание самой потерпевшей.

Теперь фигурант уголовного дела обязан возместить расходы на медицинскую помощь и компенсировать моральный вред пострадавшей. Девушка отказывается комментировать причины произошедшего конфликта, который привел к ее жестокому избиению, ссылаясь на провалы в памяти. Несмотря на это, уголовное преследование будет продолжено.

Конфликт между Дмитрием К. и Анжеликой Т. произошел у них дома. В ходе ссоры мужчина нанес девушке несколько ударов по голове. Пострадавшей была проведена трепанация черепа. Врачи констатировали у модели закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и отек мозга.

Ранее сообщалось, что кубанская модель после жестокого избиения забыла, что у нее есть 16-летний сын и родители. По словам врачей, память к пострадавшей должна вернуться, но когда это произойдет, неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.