Женева, Лучезара, Даромир и Спартак вошли в топ редких имен для детей в Подмосковье

Выбор имени для новорожденного — это не только дань моде, но и отражение культурных и семейных традиций. Некоторые родители выбирают имена, которые имеют особое значение для них, например, в честь бабушек или дедушек, а другие стремятся выбрать что-то необычное. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году в нашем регионе появились на свет более 30 тысяч малышей. Родители очень трепетно подходят к вопросу выбора имени для своего ребенка. Самыми популярными именами для новорожденных в этом году стали Михаил и София, а самыми редкими — Женева, Лучезара, Даромир и Спартак», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что также теперь в Подмосковье живут по одной девочке с редкими именами Октябрина, Севилия, Ефросиния, а также по одному мальчику с именами — Август, Лазарь.

Как показывает статистика, больше всего малышей родилось в апреле этого года. Кроме того, мальчики составили 51,8% от общего числа новорожденных, а девочки — 48,2%.

Имя ребенку присваивается в момент регистрации рождения. В Подмосковье процесс регистрации рождения максимально доступен: можно зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении. Оформление всех необходимых документов в роддоме существенно экономит время родителей.

В ведомстве напомнили, что в регионе предусмотрено множество мер социальной поддержки для семей, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области. Одной из самых популярных является выплата в размере 20 тысяч рублей, которая выплачивается на каждого ребенка. Альтернативой этой выплаты является подарочный набор «Я родился в Подмосковье», где есть все необходимые вещи для ребенка.

Жители Московской области и любого другого региона страны могут зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье электронно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.