Жена Зеленского пообещала научить детей жить содержательно и плодотворно
Елена Зеленская анонсировала появление «уроков счастья» в школах Украины
Фото - © President.gov.ua
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что с сентября 2024 года в школах страны намерены ввести уроки счастья, сообщает Газета.ru.
Супруга президента страны рассказала, что такие занятия будут проводиться под ее руководством.
В рамках курса украинские школьники усвоят важнейшие знания и навыки, без которых невозможно жить плодотворно, содержательно и счастливо, утверждает Зеленская. На уроках ребята, по ее словам, научатся выстаивать взаимоотношения, а также сочувствовать и любить.
Ранее Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph пожаловалась на своем подорванное эмоциональное состояние. Такие жалобы позже возмутили британскую аудиторию.