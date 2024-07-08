Жена Зеленского пообещала научить детей жить содержательно и плодотворно

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что с сентября 2024 года в школах страны намерены ввести уроки счастья, сообщает Газета.ru .

Супруга президента страны рассказала, что такие занятия будут проводиться под ее руководством.

В рамках курса украинские школьники усвоят важнейшие знания и навыки, без которых невозможно жить плодотворно, содержательно и счастливо, утверждает Зеленская. На уроках ребята, по ее словам, научатся выстаивать взаимоотношения, а также сочувствовать и любить.

Ранее Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph пожаловалась на своем подорванное эмоциональное состояние. Такие жалобы позже возмутили британскую аудиторию.