Жена столкнувшегося с поездом водителя КамАЗа пожаловалась на преследования

Супруга водителя КамАЗа Асламбека Усматова Тамара пожаловалась на преследования их семьи после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщает SHOT .

Женщина рассказала, что после ЧП семью стали заваливать гневными сообщениями. Причем пишут их и 10-летней дочке, и 17-летнему сыну.

По ее словам, муж пропустил на переезде один поезд, завел машину и поехал, но из-за него выехал другой состав, и Усматов не успел затормозить. По данному маршруту водитель ездил постоянно по работе, он хорошо знал переезд.

На сегодняшний день мужчина находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, он в коме. За жизнь пациента борются врачи.

Ранее в РЖД сообщали, что водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно работающей сигнализации, а ж/д в данном месте хорошо просматривается.

Столкновение пассажирского поезда и грузовика произошло 29 июля в Волгоградской области. В результате ЧП с рельсов сошли девять вагонов состава, который ехал по маршруту Казань — Адлер. Пострадали порядка 140 человек.