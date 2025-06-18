Жена российского магната Крупеева потребовала в суде Лондона тюрьмы для него

Жена российского нефтяного магната Михаила Крупеева обратилась с иском в Высокий суд Лондона, потребовав лишить его свободы в связи с неоднократным нарушением предписания суда в рамках бракоразводного процесса, сообщает издание Evening Standard .

По словам Елены Крупеевой, супруг отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек в размере 837 тыс. фунтов стерлингов или 1,12 млн долларов.

Михаил и Елена Крупеевы встретились в России в 1988 году, а в 1993 году переехали в Великобританию, где спустя 7 лет получили гражданство. После 36 лет совместной жизни супруги решили развестись. Елена узнала, что у ее мужа есть вторая семья в России, о которой он скрывал от супруги на протяжении 20 лет.

В июле прошлого года супруги начали процесс раздела совместно нажитого имущества. В феврале 2025 года суд постановил, что Крупеев должен выплатить своей жене около 195 тыс. фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных расходов.

Однако нефтяной магнат предложил заключить мировое соглашение, по условиям которого его жена сохранит за собой дом в Лондоне и небольшую квартиру в Москве. Также он согласился выплатить ей единовременную компенсацию в размере 300 тыс. фунтов стерлингов.

Адвокат Елены Крупеева в суде отметил, что при этом его подзащитную лишат части бизнес-империи, построенной супругом во время брака. Также Михаил не выплатил супруге компенсации и отказался раскрыть стоимость своих бизнес-активов, тем самым нарушив предписание суда.

В ходе судебного заседания адвокат бизнесмена Майкл Глейзер подчеркнул, что Михаил не признает наличие тайной семьи, а значит, этот факт не может быть принят во внимание при рассмотрении дела о разводе.

Ранее известный телеведущий и актер Михаил Галустян рассказал о разводе с женой после 17 лет совместной жизни. У пары две дочки — Элина и Эстелла.