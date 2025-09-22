Жена экс-губернатора Хорошавина ежемесячно гасит штраф супруга в 500 млн рублей

Жена бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина ежемесячно вносит платежи в размере 5 тыс. рублей для погашения его штрафа, который составляет 500 млн рублей. Экс-чиновника приговорили к 15 годам лишения свободы за взяточничество, сообщает РИА Новости .

«По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тыс. рублей в счет выплаты штрафа», — говорится в материалах дела.

При этом сам Хорошавин ежемесячно перечисляет 10 тыс. рублей из своей пенсии в счет погашения задолженности. Кроме того, в счет долга экс-губернатора перечислено 12 млн рублей.

В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по делу о взятке и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Помимо этого, экс-губернатора лишили госнаград. В 2020 году в рамках второго уголовного дела суд приговорил Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

