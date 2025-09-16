Экс-губернатор Курской области раскрыл схему откатов с оборонных контрактов

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признался в получении взяток не только по контрактам на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и в ходе восстановительных работ в Мангушском районе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС .

Собеседник агентства сообщил, что «всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов (взяток — прим. ТАСС) со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей».

Помимо этого, Смирнов дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова, подтвердив, что тот также систематически получал взятки от организаций-подрядчиков.

В настоящее время обоим фигурантам, активно сотрудничающим со следствием, инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве оборонительных рубежей. Мещанский суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей до середины декабря.