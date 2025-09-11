Жена блогера Дмитрия Портнягина просит простить ей более 30 отмытых млн рублей

Супруга блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина просит простить ей более 30 отмытых млн рублей, утверждая, что потратила деньги на рождение больного ребенка личные нужды. Ее обвиняют в легализации в 92 млн рублей, сообщает SHOT .

На заседании в Мещанском суде обвиняемая расплакалась и попросила суд «простить за ошибку», признавшись в легализации денег и даче взятки. По данным следствия, Портнягина, действуя через посредников, передала 300 тыс. рублей замначальника управления строительства префектуры СВАО за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки.

По словам жены блогера, она занимает должность гендиректора в своей компании и зарабатывает 250 тыс. рублей. Также Портнягина ежемесячно выплачивает ипотеку в размере 1,5 млн рублей, взятую на короткий срок. В покрытии расходов ей помогает супруг.

Екатерина признала легализацию средств, однако из общей суммы более чем 92 млн рублей попросила исключить 31,5 млн. Девушка утверждает, что эти деньги были переведены со счета индивидуального предпринимателя на ее личный счет и потрачены на приобретение авиабилетов, аренду гостиниц, оплату такси, питание и лечение ее сына, который имеет проблемы со здоровьем.

Известному инфобизнесмену Дмитрию Портнягину на 3 месяца продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Предварительно, 27 октября блогеру дадут выступить с последним словом в суде.