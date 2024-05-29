«Желтый» уровень продлили Московском регионе из-за высокой пожароопасности

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На территории Подмосковья и столицы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса действует до 11 часов 31 мая.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Он также объявлен в Тверской, Липецкой и других областях.

29 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.