«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ливней
Фото - © Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф
В столичном регионе 13–14 июня ожидаются дожди, местами ливни. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Москве и Подмосковье период предупреждения продлится с 15 часов 13 июня до 21 часа 14 июня. В это время в регионе прогнозируются дожди, преходящие в ливни.
Также ожидается гроза. Ветер усилится до 15-17 м/с.
«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.
Между тем синоптик Михаил Леус заявил, что Москву накроет ливнями в праздничные выходные. Может выпасть до трети от месячной нормы осадков.