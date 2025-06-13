«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ливней

В столичном регионе 13–14 июня ожидаются дожди, местами ливни. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве и Подмосковье период предупреждения продлится с 15 часов 13 июня до 21 часа 14 июня. В это время в регионе прогнозируются дожди, преходящие в ливни.

Также ожидается гроза. Ветер усилится до 15-17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Между тем синоптик Михаил Леус заявил, что Москву накроет ливнями в праздничные выходные. Может выпасть до трети от месячной нормы осадков.