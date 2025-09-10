«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана

сегодня в 11:50

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Московской области из-за тумана, который окутает регион предстоящей ночью, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Период предупреждения о непогоде продлится с 23:00 среды до 8:00 11 сентября. Ухудшение видимости составит до 200 метров. При этом в Москве оповещения о погоде не требуются.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Калужской областях.