«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото - © Медиасток.рф
«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области из-за грозы. Он будет действовать до вечера 12 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе объявили до 21:00 вторника.
Синоптики пообещали грозу с дождем.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области порекомендовала водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию при езде в непогоду. Также необходимо включить противотуманные фары и ближний свет.