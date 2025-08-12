«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

сегодня в 18:18

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области из-за грозы. Он будет действовать до вечера 12 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.