МЧС предупредило о грозе с дождем в Подмосковье 12 августа

В ближайший час отдельные районы Подмосковья накроет гроза и дожди. Такая погода сохранится до 21 часа 12 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве посоветовали водителям увеличить дистанцию от других транспортных средств, снизить скорость, включить противотуманные фары и ближний свет. Стоит избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам не нужно укрываться под шаткими конструкциями, в том числе из металла, а также под ЛЭП и деревьями. Не стоит находиться на открытых пространствах и у водоемов.

Дома нужно плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов. Неиспользуемую технику необходимо отключить о Сети и по возможности не покидать квартиру.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Подмосковье и Москве вторая декада августа прогнозируется прохладнее первой. Скорее всего температурная аномалия составит около 0,5 градуса