Леус: вторая декада августа в Московском регионе будет прохладной

В Подмосковье и Москве вторая декада августа прогнозируется прохладнее первой. Скорее всего температурная аномалия составит около 0,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая — более теплой», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, днем температура будет подниматься до плюс 19 — плюс 25 градусов. Дожди часто будут идти в городе, с осадками ожидаются 6-8 дней из декады.

Леус уточнил, что температура первой декады немного превысила норму по климату — до 0,5 градуса. Днем столбики термометров показывали от плюс 20 до плюс 27 градусов. Также часто шли дожди, выпало почти две трети (65%) от августовской нормы по осадкам.