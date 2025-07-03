«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили на территории Московского региона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве период предупреждения установлен с 12 до 19 часов 4 июля. В Подмосковье «желтый» уровень действует с 12 до 22 часов того же дня.
«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева сказала, что изменения погодных условий могут спровоцировать неприятные ощущения в желудке и кишечнике, особенно у тех, кто чувствителен к метеорологическим колебаниям.