Врач объяснила возможные причины болей в животе при смене погоды

Изменения погодных условий способны провоцировать неприятные ощущения в желудке и кишечнике, особенно у тех, кто чувствителен к метеорологическим колебаниям. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа» .

«С точки зрения науки однозначного ответа на вопрос о влиянии погоды на желудок — нет. Но существует несколько теорий, основанных на физиологии и психологии. Например, есть мнение, что реакция желудка связана с влиянием нервной системы, которая чутко реагирует на любые изменения атмосферного давления, температуры и влажности», — пояснила Филева.

По ее словам, стресс, вызванный резкой сменой погоды, способен ухудшить пищеварение и усилить болевую восприимчивость.

Филева рассказала, что также потепление или похолодание может опосредованно воздействовать на гормональный баланс — например, стимулировать выделение кортизола. А его избыток способен нарушить моторику кишечника, что в долгосрочной перспективе иногда становится одним из триггеров синдрома раздраженного кишечника.

Филева также отметила, что колебания атмосферного давления теоретически могут усиливать газообразование в ЖКТ, приводя к вздутию и неприятным ощущениям, особенно у людей с чувствительным кишечником.

«Наконец, перемена погоды часто влечет за собой изменение образа жизни — снижение физической активности, нерегулярное питание, что может негативно сказаться на пищеварении», — подытожила врач.