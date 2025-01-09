сегодня в 10:05

«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе в четверг из-за гололедицы

На территории Подмосковья и столицы в первый рабочий день 2025 года объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

В Московском регионе предупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

Аналогичный уровень погодной опасности ввели на всей территории ЦФО, кроме Брянской и Липецкой областей. Там оповещения о погоде не требуются.

В четверг по области и в столице температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадков преимущественно не ожидается.