сегодня в 17:06

«Желтый» уровень опасности введен в Москве и области из-за гололедицы и тумана

В Московском регионе вечером 21 ноября и утром 22 ноября ожидается туман, местами гололедица. В связи с этим в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Туман прогнозируется в Московском регионе с 21:00 21 ноября до 02:00 22 ноября. Он опустится на отдельные районы Москвы и области.

Также ожидаются гололедно-изморозевые отложения. В Москве период предупреждения продлится до 21:00 21 ноября, а в Подмосковье — до 09:00 22 ноября.

Во время действия «желтого» уровня на дорогах Московского региона будет гололедица. В ночь на 22 ноября в отдельных районах Подмосковья ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Между тем стало известно, что Москву на выходных засыплет снегом. Толщина снежного покрова составит 1-3 сантиметра.

