«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за тумана

сегодня в 13:07

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 м, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение действует с 21 часа 8 октября до 9:00 9 октября.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили на территории Смоленской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Орловской и Брянской областей.

