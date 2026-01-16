«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 12:34

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ограничение в столичном регионе продлится до 21 часа 17 января.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областей. Кроме того, «оранжевый» уровень действует в Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.