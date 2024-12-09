«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы
В Московской области и столице до 21 часа понедельника продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Калужской, Орловской и Воронежской областей, где оповещение о погоде не требуется.
Днем в понедельник температура в Московском регионе ожидается в районе минус 2 — 0 градусов. Пройдет небольшой снег, местами умеренный, сохранится гололедица.