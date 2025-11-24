сегодня в 09:48

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье до вечера 24 ноября

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московской области до 21:00 24 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение ввели из-за сильного ветра. Он усилится в порывах до 15 метров в секунду.

Утром 24 ноября в Московском регионе был ледяной дождь. Из-за него произошел крупный сбой движения электричек на Московских центральных диаметрах (МЦД).

На фоне плохой погоды сотрудников МЖД перевели на усиленный режим функционирования. На линиях Мосузла работает спецтехника. График движения пытаются восстановить.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.