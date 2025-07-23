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«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе до вечера

В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы. Местами пройдут дожди, сообщает Гидрометцентр РФ .

В российской столице «желтый» уровень опасности погоды действует с 14:00 до 21:00 23 июля. В некоторых районах города может идти дождь, начнется гроза.

В Московской области «желтый» уровень погодной опасности действует до 21:00 23 июля. В некоторых округах также пройдут грозы и дожди.

Ранее сообщалось, что днем 23 июля в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.